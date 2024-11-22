Лимон — полезный, но требующий осторожности фрукт, который может как поддержать здоровье, так и навредить организму при чрезмерном употреблении. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с изданием «Страсти» рассказал о том, какие риски может нести чрезмерное увлечение лимонами.

Специалист отметил, что лимонная кислота способна повышать кислотность в желудке, что в некоторых случаях вызывает изжогу, раздражение слизистой или даже провоцирует развитие гастрита. Особенно это актуально для людей с уже существующими проблемами желудочно-кишечного тракта. Регулярное употребление лимонов в больших количествах может обострить такие состояния.

Ещё одной проблемой, связанной с лимонами, является их влияние на зубы. Лимонный сок, содержащий высокую концентрацию кислоты, постепенно разрушает зубную эмаль, делая зубы более уязвимыми к повреждениям и кариесу. Белоусов рекомендует после употребления лимонов полоскать рот водой, чтобы снизить воздействие кислоты на эмаль.

Тем не менее, лимон остаётся отличным источником витамина C, который способствует укреплению иммунитета. По словам врача, чтобы получить пользу, достаточно добавлять в рацион сок одного-двух лимонов в день. Это оптимальное количество для поддержания здоровья без риска негативного влияния.

Врач также напомнил, что лимон — сильный аллерген. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть особенно внимательными. Кроме того, лимоны противопоказаны при заболеваниях почек, так как их употребление может усугубить состояние пациента.

Лимон — важный элемент здорового рациона, но, как и с любым другим продуктом, важна умеренность. Соблюдая рекомендации специалистов, можно извлечь максимальную пользу из этого фрукта и избежать возможных проблем со здоровьем.