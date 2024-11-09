В Воронеже почти всю ночь на 8 ноября был объявлен режим повышенной готовности из-за вероятной атаки дронов. Сообщение о возможной угрозе поступило вечером в четверг, 7 ноября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев через Telegram обратился к жителям, сообщив, что силы ПВО приведены в боевую готовность и призвал сохранять спокойствие.

Режим тревоги был введён в 21:58, с этого момента Воронеж оказался под защитой ПВО на случай атаки беспилотников. Восемь часов спустя, утром 8 ноября, в 6 часов, жители начали получать уведомления от МЧС о том, что угроза миновала.

По предварительным данным, за время действия режима безопасности инцидентов в воздушном пространстве региона зафиксировано не было. Однако позже, в 8:55, губернатор Гусев уточнил, что силами ПВО было уничтожено шесть дронов, обошлось без пострадавших и разрушений.