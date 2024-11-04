В Воронеже 2 ноября состоялась операция по спасению оказавшегося в беде кота. Жители улицы Ростовской заметили белого пушистого «верхолаза», застрявшего на дереве, и обратились за помощью к спасателям и экологам.

По словам позвонившей девушки, бедный кот пробыл на высоте около пяти дней. Она обеспокоилась его состоянием и позвонила в городское управление экологии, чтобы организовать спасение.

На помощь четвероногому пришли не только спасатели ГО ЧС, но и сотрудники Горсвета, а также представители экологической службы. Слаженными усилиями команде удалось снять кота с дерева. Жители района сразу же обеспечили ему временное жилье и еду.

В управлении экологии сообщили, что сейчас кот находится под присмотром и получает необходимую заботу. Ждут, что, возможно, вскоре отзовётся его хозяин.