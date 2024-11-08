Украинская армия постепенно теряет возможность отступления из Курской области, отметил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру». По его словам, ситуацию усложняют крупные потери и ухудшение погодных условий, что ограничивает пути отхода для Вооружённых сил Украины.

Дандыкин подчеркнул, что в данный момент возможность отступить ещё остаётся, но это становится всё труднее. В регионе присутствуют остаточные подразделения и время от времени поступают небольшие пополнения. Однако, по мере нарастания трудностей, пути отхода будут сужаться.

Эксперт пояснил, что для организованного отступления военные нуждаются в силах, способных обеспечить прикрытие, а также в достаточных запасах боеприпасов. Погодные условия также играют важную роль: туман затрудняет использование беспилотников, которые могли бы помочь в координации отступления.