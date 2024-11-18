Российские военные уже имеют опыт противодействия американским дальнобойным ракетам ATACMS, которые, по сообщениям СМИ, могут быть использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию «Лента.ру».

Дандыкин отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно справлялись с уничтожением подобных ракет ранее. Он подчеркнул, что опыт их перехвата уже имеется, что делает российские оборонительные меры надежным барьером перед такими угрозами.

«Мы уже сбивали ATACMS, и наш опыт однозначно пригодится, если они будут вновь применены. У России есть средства ПВО всех уровней — от ближнего до дальнего радиуса действия, а также высокоэффективные системы РЭБ», — пояснил Дандыкин.

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Сообщалось, что это решение было связано с якобы участием северокорейских войск в боевых действиях в Курской области. Однако позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает эти сообщения и уклонился от прямого ответа на вопросы о достоверности информации.

Эксперты отмечают, что передача ракет ATACMS Киеву может быть воспринята как шаг к дальнейшей эскалации конфликта. На фоне этих заявлений в российской военной и политической среде усиливается обсуждение возможных ответных мер. Одним из ключевых факторов в этой ситуации станет способность российской армии оперативно реагировать на новые угрозы и предотвращать удары по своей территории.

Ранее в СМИ также появлялись предположения о возможных целях для дальнобойных ракет, включая крупные российские города и стратегически важные объекты. В этой связи актуальность укрепления систем ПВО и РЭБ в приграничных регионах только возрастает.