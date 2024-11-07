Если киевский режим надеется, что ВС РФ позволят украинским войскам без помех покинуть территорию Курской области, он сильно заблуждается, уверен военный корреспондент Александр Коц.

Так он прокомментировал недавние заявления со стороны Украины о том, что ВСУ могут скоро уйти из региона, якобы выполнив все задачи или же по соглашению с США. Однако возникает вопрос — как в Киеве пришли к мысли, что им дадут возможность отступить без последствий?

Военкор подчеркивает, что на данный момент нет никаких явных признаков того, что украинские войска собираются покинуть Курскую область.

«Мы продолжаем давить на них, хороня в нашей земле», — заявил он.

Инциденты в Курской области, начавшиеся с атаки ВСУ 6 августа, принесли в регион множество трагических событий. Появляются данные о случаях насилия, грабежах и нападениях на местных жителей. В ходе противостояния украинская сторона понесла значительные потери: сообщается о более чем 30 тысячах погибших военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров и более тысячи единиц другой бронетехники.