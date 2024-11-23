Военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи о значительных потерях на командном пункте в Курской области, которые якобы включали гибель 500 корейских солдат и руководства группировки «Север». В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Коц задался вопросом о логике таких утверждений: «Где вы видели командные пункты, где находилось бы 500 человек? И зачем, простите, такому количеству корейских солдат находиться на этом объекте?» Он назвал подобные высказывания абсурдными и не подкрепленными фактами.

Военкор также опроверг информацию о гибели руководства группировки «Север», назвав эти сообщения ничем иным, как «брехней». По словам журналиста, подобные вбросы являются примером информационных манипуляций, нацеленных на дезинформацию и нагнетание обстановки.

Ранее стало известно, что украинский офицер добровольно сдался в плен, сообщив информацию о местоположении одного из командных пунктов ВСУ. Это позволило российским силам нанести точный удар по объекту. Однако о потерях с российской стороны достоверных данных нет.

Коц отметил, что подобные слухи — это не первая попытка распространения ложной информации с целью дезориентации и дискредитации. Такие методы активно используются в рамках информационного противостояния, но их истинная цель становится очевидной при внимательном анализе событий.