Ранее уфимские медики рассказали, как можно восстановить систему пищеварения после приема антибиотиков. Одна из рекомендаций – употреблять такой продукт, как квашеная капуста. Она любима многими и особенно популярна в осенне-зимний период. Ее ценят за богатый витаминный состав, уникальный вкус и простоту приготовления. Однако немногие знают, насколько полезным может быть этот продукт для здоровья.

Медики утверждают, что квашеная капуста подходит даже диабетикам. Она помогает контролировать уровень глюкозы в крови, благодаря воздействию полезных бактерий улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует выводу токсинов. Кроме того, этот продукт полезен для сосудов: он снижает уровень «плохого» холестерина, предотвращая образование атеросклеротических бляшек.

Еще одно важное преимущество квашеной капусты — высокое содержание витамина С, которого в ней больше, чем в апельсинах. Регулярное употребление продукта укрепляет иммунитет и снижает вероятность простудных заболеваний. Включив капусту в рацион, можно поддерживать организм в холодное время года и повысить устойчивость к сезонным вирусам.

Для тех, кто хочет попробовать приготовить этот продукт самостоятельно, рецепт весьма прост. Понадобятся килограмм белокочанной капусты, две моркови и 20 граммов крупной не йодированной соли. Капусту следует нарезать слоями, морковь натереть на крупной терке, а затем смешать все ингредиенты в большой миске. Важно не мять смесь, чтобы сохранить хрустящую текстуру.

Затем смесь укладывается в кастрюлю, сверху ставится гнет, и емкость отправляется в холодильник. Через три дня капусту уже можно пробовать. Она подходит как для самостоятельного употребления, так и в качестве ингредиента для салатов, борщей и даже мясных блюд.

Квашеная капуста — это не только вкусный, но и полезный диетический продукт, который способен стать незаменимым элементом зимнего рациона.