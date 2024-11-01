Журналистка Юлия Витязева, известная своей работой в программе «Соловьев Live», отреагировала на слухи об увольнении, которые появились после её комментариев о ситуации в Курской области. В разговоре с RTVI она заявила, что никакого подтверждения о прекращении сотрудничества с передачей не получала и не понимает, за что ее могли бы уволить.

«Я никого не дискредитировала. Всё, что я сказала, было ранее озвучено нашим президентом, — цитирует Витязеву “Лента.ру”. — Речь шла о том, что действия Зеленского в Курской области пошли не так, как он рассчитывал, и что мы не сделали того, чего он от нас ждал».

Информацию о её возможном увольнении распространил военный блогер Юрий Подоляка, который заявил, что Витязеву якобы «выгнали» из программы. Он также отметил, что коллеги быстро заметили ее высказывание и «поставили эту провокаторшу на место».

Поводом для слухов стал пост Витязевой в Telegram, в котором она выдвинула версию, что продвижение украинских сил в Курской области могло быть частью продуманного плана России. Позже она удалила эту публикацию, но её слова продолжили активно обсуждаться в сети.