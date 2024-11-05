Китайские исследователи предложили новый подход для борьбы с ночными судорогами в ногах у пожилых людей. Специалисты из Третьей народной больницы Чэнду провели эксперимент с участием 199 добровольцев старше 65 лет. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Исследование длилось восемь недель. Одной группе участников ежедневно давали 180 микрограммов витамина К2, а другой плацебо. В начале эксперимента обе группы испытывали примерно одинаковое количество ночных судорог около 2,6-2,7 раз в неделю.

Однако изменения стали заметны уже в первую неделю. В группе, принимавшей витамин К2, частота ночных спазмов снизилась. К концу исследования участники из этой группы страдали от судорог лишь раз в неделю. У тех, кто получал плацебо, количество судорог, напротив, увеличилось до 3,6 случаев в неделю.

Помимо уменьшения частоты, витамин К2 помог снизить интенсивность приступов. По десятибалльной шкале тяжесть судорог в первой группе уменьшилась на 2,55 балла, тогда как у тех, кто принимал плацебо, улучшение составило только 1,24 балла. Длительность спазмов также сократилась: у участников, принимавших витамин К2, судороги стали короче в среднем на 0,9 минуты, тогда как в контрольной группе этот показатель составил лишь 0,32 минуты.

Эти данные позволяют предположить, что витамин К2 может стать действенным средством для уменьшения ночных судорог у пожилых людей.