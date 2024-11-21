Сегодня утром российские войска нанесли удары по объекту управления противника в Днепре (бывший Днепропетровск). По данным украинских источников, атаке подвергся промышленный объект. Сообщается, что удары были нанесены крылатыми ракетами авиационного базирования.

Местные жители и очевидцы утверждают, что взрывы были настолько мощными, что их слышали не только в самом городе, но и в окрестных населённых пунктах. В сети начали появляться фотографии и видео, запечатлевшие густой дым, поднимающийся над местом поражения. Точные данные о характере и назначении разрушенного предприятия пока отсутствуют. При этом депутат Верховной рады Максим Бужанский (внесен в список экстремистов и террористов Росяинмониторинга) в своем тг-канале написал, что киевским властям пора прекратить во всеуслышание говорить, сколько и где производится украинских ракет.

Украинские медиа со ссылкой на свои источники заявляют, что удары были нанесены ракетами Х-101, выпущенными с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как минимум два попадания были зафиксированы по территории промышленного объекта в Днепре. В результате возник пожар, последствия которого уточняются.

Одновременно сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Пока остаётся неясным, какие объекты там могли стать целями атаки. Официальных комментариев от украинской стороны на этот счёт пока не поступало.

На фоне этих событий посольство США в Киеве объявило о возобновлении своей работы. Напомним, что накануне американская сторона временно приостановила деятельность дипмиссии, ссылаясь на «высокий риск ударов» по столице Украины. Однако в течение последних часов в Киеве подобных атак зафиксировано не было.