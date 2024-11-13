Изумруд, принадлежавший принцу Садруддину Ага-хану, сыну имама общины исмаилитов-низаритов Ага-хана III, был продан на аукционе за рекордные девять миллионов долларов (881 миллион рублей). Этот камень стал самым дорогим зеленым камнем в мире. Об этом сообщает CBS News.

Брошь с изумрудом, украшенную бриллиантами, купили на аукционе, и она установила новый рекорд стоимости. Особенностью изумруда является его необычная форма — тонкий и плоский. Обычно такая форма негативно влияет на цвет камня, но украшение принца сохранило яркий и ровный зеленый цвет.

Садруддин Ага-хан, считающийся прямым потомком пророка Мухаммеда, заказал украшение Cartier для своей невесты Нины Шейлы Дьеры в 1960 году. По его просьбе, в брошь был вставлен изумруд весом 37 карат и 20 бриллиантов особой огранки «Маркиз».

В 1969 году Дьера выставила изумруд на аукцион, чтобы собрать средства для помощи животным. Тогда камень приобрела французская ювелирная компания Van Cleef & Arpels за 580 тысяч швейцарских франков (64 миллиона рублей). Несколько лет спустя драгоценный камень оказался у Гарри Уинстона, прозванного «Королем бриллиантов», который превратил брошь в кулон. В ноябре 2024 года этот исторический изумруд снова был выставлен на аукцион.

Интерес к этой продаже связан не только с происхождением камня, но и с его историей. Брошь, превращенная в кулон, объединяет культуру и любовь, на протяжении десятилетий сохраняя своё историческое и духовное значение.