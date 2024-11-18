В японском городе Фуццу появилось уникальное заведение, сочетающее в себе элементы философии, искусства и ритуальных традиций. Похоронное бюро открыло «кафе», где посетителям предлагают полежать в гробах и задуматься о жизни. Как ни странно, идея сразу вызвала интерес, а необычный формат заведения уже обрел популярность среди местных жителей.

На первом этаже бюро, вдали от зала прощаний, разместились три гроба, каждый из которых отличается оригинальным дизайном. Золотой, зеленый и желтый гробы приглашают гостей к рефлексии и глубоким размышлениям. Стоимость такой услуги составляет 2,2 тысячи иен, что эквивалентно примерно 1,4 тысячи рублей. По словам организаторов, это не только способ необычного досуга, но и возможность переосмыслить свои жизненные приоритеты.

Китака Хирано, 48-летний руководитель похоронного бюро, рассказал, что идея создания «кафе» была вдохновлена личной трагедией. В возрасте 24 лет он пережил внезапную смерть отца, что побудило его задуматься о значении жизни и важности семейных отношений. Хирано надеется, что его заведение поможет другим людям остановиться в рутине повседневности и взглянуть на свою жизнь с другой стороны. По его словам, момент, проведенный в гробу, заставляет посетителей задаваться вопросами о том, как они проводят отведенное им время и что оставят после себя.

Интересно, что услуга привлекает не только индивидуальных посетителей, но и пары. Некоторые приходят сюда для совместных размышлений, а иногда даже устраивают фотосессии, лежа вдвоем в одном гробу. Этот необычный формат позволяет людям не только задуматься о смысле жизни, но и укрепить отношения с близкими.

«Кафе» стремительно завоевывает популярность, несмотря на свою специфическую концепцию. Многие видят в этом опыте нечто большее, чем просто развлечение, находя в нем возможность оценить ценность жизни и переосмыслить важность связей с семьей и друзьями.