Шторм, разразившийся на побережье Калининградской области, оставил свои разрушительные следы в Янтарном. Как сообщают очевидцы, сильные волны, вызванные южноевропейским антициклоном «Юрген» и балтийским циклоном «Мартина», буквально смыли местный пляж.

Особенно сильно стихия повредила прибрежные кафе, расположенные у самой воды. Волны разрушили и кабинки для переодевания, разметав их обломки по всему побережью. На данный момент местные власти ещё не произвели подсчёт нанесённого ущерба, но уже ясно, что последствия будут ощутимыми.

Однако Янтарный — не единственное пострадавшее место. Песчаные массы, смытые с этого пляжа, в итоге оказались на велодорожке в Зеленоградске, покрыв её толстым слоем песка на несколько десятков метров. Теперь велосипедистам приходится переносить свои велосипеды вручную, а родителям с детскими колясками ещё сложнее — они вынуждены нести и транспорт, и детей.

Тем временем в регионе постепенно стихает ветер, хотя море продолжает оставаться неспокойным. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни холодную погоду: 4 и 5 ноября температура на востоке области составит около +2–4°С, а на западе — от +5 до +8°С. Ожидается переменная облачность с редкими прояснениями, осадки маловероятны, но на побережье сохранится сильный ветер.