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В небольшом американском городе в штате Нью-Йорк разыгралась настоящая драма – местный житель Марк Лонго был вынужден попрощаться со своей ручной белкой по кличке Арахис, которой власти штата применили эвтаназию, несмотря на общественное возмущение. Белка, которую Лонго нашел на улице и приютил, быстро стала популярной в соцсетях благодаря забавным видео и постам, где они с Арахисом делили утренний завтрак и занимались домашними делами.

Судьба белки стала широко обсуждаемой после того, как на нее поступили жалобы от жителей, сообщивших властям о якобы небезопасности содержания животного в домашних условиях. В департаменте окружающей среды Марку напомнили, что держать дикое животное, тем более без лицензии, запрещено законом штата.

Лонго начал готовить документы, чтобы легализовать пребывание белки в доме, однако не успел: власти решили умертвить животное, несмотря на многочисленные призывы поклонников Арахиса дать ему шанс. Петицию с требованием сохранить белку подписали тысячи людей, но это не повлияло на решение властей.

«Ты победил, интернет, отняв у меня одно из самых удивительных существ из-за чьего-то эгоизма. Для тех, кто позвонил в департамент, есть отдельное место в аду», — эмоционально написал Лонго на своей странице после того, как его питомец был усыплен.

Лонго намерен бороться за изменение законодательства штата, чтобы запрет на содержание таких питомцев был пересмотрен.

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