Американские ученые из Стэнфордского университета представили новый этап в развитии воздушных роботов, вдохновленных природой. Они создали PigeonBot II — уникального робота, который перенимает принципы полета голубей, обеспечивая исключительную стабильность даже в условиях турбулентности. Это изобретение открывает новые горизонты для авиационной робототехники.

Робот оснащен крыльями и хвостом, созданными на основе настоящих голубиных перьев, а также скелетом, детально повторяющим анатомию птицы. Такая конструкция позволяет устройству автономно изменять форму крыльев и положение хвоста, что особенно важно при взлете, крейсерском полете и посадке. По словам разработчиков, этот подход обеспечивает высокую устойчивость даже в сложных условиях полета.

Для проверки возможностей PigeonBot II проводились испытания как в аэродинамической трубе, так и на открытом воздухе. Результаты показали, что механизм “рефлекторного” движения хвоста, в сочетании с морфингом крыльев, позволяет эффективно бороться с явлениями неустойчивости, такими как голландский шаг. Это значительный шаг вперед в технологии управления полетом, ранее недоступной для большинства воздушных роботов.

Идея использования природных решений в инженерии далеко не нова, но PigeonBot II демонстрирует, как глубокое понимание биологических процессов может кардинально изменить традиционные подходы к разработке. Полученные результаты уже вызвали интерес не только среди инженеров-робототехников, но и среди специалистов в области аэродинамики. Работа была опубликована в престижном журнале Science Robotics и стала важным вкладом в развитие авиации будущего.

Открытие Стэнфордских ученых может стать основой для создания более стабильных, маневренных и универсальных воздушных роботов, способных работать в самых разных условиях. Такой подход имеет потенциал для применения в спасательных операциях, исследованиях труднодоступных территорий и даже в коммерческой авиации.