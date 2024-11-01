Во Флориде хирург по ошибке удалил у пациента печень вместо селезенки, что привело к трагическим последствиям. Как сообщает издание The State, врач Томас Шакновски, после этой роковой ошибки, был временно лишен медицинской лицензии. Пациент скончался из-за обширной кровопотери, вызванной вмешательством.

Это не первый случай ошибки хирурга. Ранее Шакновски уже перепутал органы во время операций: один раз он удалил часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в другой раз — провел резекцию желудка, когда планировалась илеостомия. Эти случаи, как оказалось, поставили под сомнение его компетентность.

После очередного инцидента на хирурга подали жалобу, в которой утверждается, что его действия представляют угрозу для здоровья пациентов. В настоящий момент Шакновски запрещено работать в медицинских учреждениях штатов Флорида и Алабама.