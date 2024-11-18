В Саратовской области в гаражном кооперативе “Волжанка”, расположенном в поселке Приволжский Энгельсского района, обнаружены тела двух мужчин и женщины. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, причиной их гибели могло стать отравление угарным газом.

По предварительным данным, трагедия произошла 18 ноября 2024 года. Тела были найдены в одном из гаражей. Специалисты предполагают, что причиной несчастного случая могла стать работающий в закрытом помещении двигатель автомобиля или неисправное отопительное оборудование, что привело к накоплению опасного газа.

Следователи уже начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия. Будут проведены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая поможет установить точные причины гибели людей.

Угарный газ — крайне опасное вещество, не имеющее цвета и запаха. Его воздействие на организм может привести к летальному исходу в течение короткого времени. Эксперты напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности, особенно при использовании автомобилей или отопительных приборов в закрытых пространствах.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять детали произошедшего. Местных жителей призывают быть внимательными и осторожными, чтобы избежать подобных трагедий.