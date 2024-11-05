Адвокаты заслуженного тренера России Сергея Мещерякова, осужденного на восемь лет строгого режима по делу о растлении несовершеннолетних, готовят апелляцию на вынесенный приговор. О намерении обжаловать решение Саратовского областного суда сообщил адвокат Дмитрий Хорешко, представляющий интересы осужденного.

Сергей Мещеряков, ранее работавший тренером по триатлону в Саратове, признан виновным в систематическом совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников, возраст которых он достоверно знал. Следствие установило, что преступления происходили в период с декабря 2021 по март 2023 года. В официальном заявлении суда подчеркивалось, что действия Мещерякова нанесли детям моральный вред, нарушив их психологическое и эмоциональное развитие.

В ходе закрытого судебного заседания обвинение представило показания потерпевших как ключевое доказательство вины. По утверждению адвоката, именно на этих показаниях было построено все дело, поскольку иных свидетельств в материалах не содержится. Защита настаивает, что показания потерпевших противоречивы и не могут служить достаточной основой для обвинительного приговора.

Также адвокат обратил внимание на правовую сложность процесса: на момент расследования некоторые потерпевшие не достигли возраста, с которого они обязаны нести уголовную ответственность за ложные показания. В связи с этим они могли дать суду недостоверные сведения. В одном случае потерпевший был предупрежден об ответственности лишь на этапе судебного разбирательства, а другой — так и остался неподсудным за свои слова. По мнению защиты, это обстоятельство ставит под сомнение правомерность вынесенного приговора.

Сергей Мещеряков не только осужден к лишению свободы, но и лишен права заниматься педагогической деятельностью на восемь лет. Защита уже подала апелляцию, направленную в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, где рассчитывает оспорить решение, считая его несправедливым и необоснованным.