Священники Русской православной церкви предупреждают верующих о том, что в храмах могут появляться люди с недобрыми намерениями. Это особенно актуально в дни крупных праздников, когда в церкви собирается много прихожан и атмосфера наполнена особой энергетикой, объясняет Светлана, ученица церковной школы.

Она отмечает, что такие люди могут проявлять себя через необычные действия: например, двигаясь против часовой стрелки или читая молитвы в обратном порядке. Священнослужители подчеркивают, что использование силы, присутствующей в храме, для нечистых целей идет вразрез с христианскими учениями.

Чтобы верующие чувствовали себя защищенными, священники советуют придерживаться простых рекомендаций. Не становитесь спиной к незнакомым людям, следите за свечами, которые ставите, и помните, что искренность в молитве — это сильнейшая защита от зла и недобрых влияний.