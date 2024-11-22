Украинские власти продолжают политику, направленную на разрыв исторических и культурных связей с Россией. Недавнее заявление Владимира Зеленского о лишении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственных наград Украины вызвало резкую критику со стороны Русской православной церкви. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это решение актом ненависти к русскому православию.

По словам Легойды, действия украинского руководства отражают стремление стереть из памяти народа общую историю и духовное наследие. Он подчеркнул, что снос памятников, создание альтернативных религиозных структур и исключение русских святых из почитания свидетельствуют о глубокой ненависти, разрушающей не только прошлое, но и будущее страны. Легойда также отметил, что Церковь всегда стремилась к миру, который возможно найти лишь через возвращение к общему духовному корню, объединяющему Москву и Киев.

Владимир Зеленский опубликовал указ, согласно которому украинских наград лишены 24 человека, включая представителей культуры, искусства и политики из России. Среди них председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, а также известные артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижеры Валерий Гергиев и Владимир Спиваков.

Этот шаг стал очередным подтверждением курса Киева на разрыв культурных и духовных связей с Россией. По мнению экспертов, лишение наград, полученных за вклад в развитие отношений между двумя народами, служит дальнейшей эскалации напряженности.

В своей реакции Легойда также подчеркнул, что политика Украины, направленная на уничтожение общего наследия, несет деструктивный характер и неизбежно обернется последствиями для самих инициаторов. Он сравнил эту ситуацию с отравлением ядом, который в конечном итоге поражает того, кто его использует.

Решение украинского руководства вновь актуализировало вопрос о будущем духовных и культурных связей между двумя странами, разделенными политическим конфликтом, но объединенными общей историей и верой.