В 2024 году россияне все чаще выбирают путешествия в деревни и малые города, чтобы прикоснуться к истории и быту сельской жизни. По данным экспертов, интерес к таким направлениям вырос на 40% за первые шесть месяцев года. Новый тренд получил поддержку со стороны туристических агентств, которые начали активно предлагать маршруты в глубинку, ранее доступные только через местных фермеров.

Посетителей привлекают старинные избы, уникальная архитектура, мастер-классы по традиционным ремеслам и возможность увидеть процесс производства сельскохозяйственной продукции. Одним из популярных элементов таких туров стала дегустация местных продуктов: сыра, меда, хлеба, приготовленного по старинным рецептам. Кроме того, участники могут попробовать свои силы в традиционных для деревни занятиях — подоить корову, напилить дрова или испечь хлеб в русской печи.

Туристы отмечают, что такие поездки позволяют не только узнать больше о жизни предков, но и на время погрузиться в атмосферу тишины и спокойствия, столь редких для городских жителей. По мнению организаторов, популярность деревенского туризма также связана с растущим интересом к экологичному отдыху, который становится важным трендом для современного путешественника.

Среди регионов, куда россияне отправляются чаще всего, выделяются Карелия, Владимирская область, Алтай и Урал. Местные сообщества активно поддерживают развитие этой отрасли, улучшая инфраструктуру, создавая музеи под открытым небом и предлагая гостям новые форматы активностей.

По мнению представителей туриндустрии, этот сегмент будет продолжать развиваться. Увеличение числа туристических агентств, занимающихся организацией таких поездок, а также расширение программ, включающих элементы кулинарного, экологического и культурного туризма, сделают деревенские маршруты еще более востребованными.