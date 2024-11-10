Аджика — это не просто острая приправа, а целый кладезь полезных веществ. Врач-эндокринолог и диетолог Елена Сюракшина рассказала на сайте Роскачества, что чеснок, входящий в ее состав, содержит аллицин, который укрепляет иммунитет благодаря антимикробным и противовоспалительным свойствам. В сочетании с перцем и томатами аджика становится источником витамина А, который поддерживает здоровье глаз. Этот витамин участвует в формировании светочувствительного пигмента родопсина, помогающего зрению адаптироваться к разному освещению.

Среди ценных компонентов острой пищи выделяется капсаицин, который содержится в перце чили. Он ускоряет обмен веществ и стимулирует процесс сжигания калорий. Исследования показывают, что употребление острой аджики помогает активизировать термогенез, при котором организм вырабатывает тепло, расходуя больше энергии.

Употребление аджики в небольших порциях положительно сказывается на пищеварении. Она стимулирует выработку желудочного сока и слюны, а также способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Капсаицин, кроме того, обладает противовоспалительным эффектом, что полезно для людей с хроническими воспалениями, такими как артрит.

Острая еда также провоцирует выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые поднимают настроение и общее самочувствие.

Однако у аджики есть и минусы. Большое количество соли в некоторых рецептах может привести к повышению давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Острые компоненты, такие как красный перец, могут раздражать слизистую оболочку, особенно у людей с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ. Аллергические реакции также возможны: острая пища может вызывать потливость, покраснение кожи и даже одышку, что особенно опасно для людей с астмой.

При выборе аджики лучше отдать предпочтение натуральным составам без добавок и консервантов. Уровень остроты важно подбирать под свой вкус, а консистенцию — в зависимости от применения: для соусов больше подойдет пастообразная аджика, а для добавок — жидкая.

Хранить открытую банку аджики следует в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C. Для хранения лучше использовать герметичные банки или контейнеры, что позволит сохранить свежесть продукта. Закрытую аджику можно держать в прохладном месте, защищенном от света, в течение нескольких месяцев, а то и года.

Приготовить аджику можно и дома. Для этого понадобятся 500 г помидоров, 500 г болгарского перца, 100 г острого перца, 100 г чеснока, 25 г соли, 75 г сахара и 25 мл уксуса. Овощи нужно измельчить, довести смесь до кипения и варить 30 минут на медленном огне, добавив уксус в конце. Закатанные банки хранятся всю зиму в прохладном темном месте.

Аджика, поданная к мясным блюдам или овощам, добавит яркий акцент любому столу. Не бойтесь экспериментировать с рецептом, добавляя, например, свежие травы — это поможет сделать приправу еще вкуснее.