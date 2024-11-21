Американские власти не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных представителей администрации США. По их словам, обновление ядерной доктрины России было ожидаемым шагом.

Президент Владимир Путин ранее анонсировал изменения в ядерной доктрине, объяснив необходимость таких мер ситуацией на международной арене. В частности, он отметил, что Россия вынуждена реагировать на возможные изменения в военных стратегиях стран, недружественных к Москве.

19 ноября был подписан указ о новой редакции доктрины. Одним из ключевых пунктов документа стало положение о том, что агрессивные действия против России или ее союзников, даже со стороны государств, не обладающих ядерным оружием, но поддерживаемых ядерными державами, будут рассматриваться как совместное нападение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России остается неизменной: использование ядерного оружия возможно только как крайняя мера. Эта установка сохраняется и в обновленной доктрине, что подчеркивает приверженность России исключительно оборонительной стратегии.

Новые формулировки в доктрине, как отмечают эксперты, связаны с усилением геополитической напряженности и попытками Запада оказать давление на Москву. При этом Россия продолжает заявлять о своей готовности к диалогу, но подчеркивает необходимость учитывать ее интересы и безопасность.