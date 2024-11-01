На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло необычное ДТП с участием автомобиля Kia Ceed и дорожной спецтехники для уборки улиц. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с дорожным пылесосом, а затем скрылась с места происшествия, увозя на капоте вдаль водителя уборочной машины.

Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Индустрии. Как сообщают горожане в телеграм-канале «Уралмаш достоин», авария случилась ночью, когда водитель легкового авто не справился с управлением и задел машину уборки, после чего поспешил скрыться, при этом сотрудник коммунальной службы оказался на капоте.

После удара спецтехника съехала на обочину. О состоянии водителя уборочной машины информации пока нет. Полиция Екатеринбурга пока не дала официальных комментариев по происшествию.