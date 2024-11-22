В одном из храмов Челябинской области хранится уникальная икона, которая из-за своей необычной особенности получила в народе название «Моргающий Иисус». Официально этот образ известен как «Плат Вероники», но благодаря визуальному эффекту, создающему иллюзию, будто Христос открывает и закрывает глаза, он стал настоящей редкостью и привлекает внимание не только верующих, но и любителей необычных артефактов.

Как сообщили в Челябинской епархии, икону подобного типа можно встретить крайне редко, даже в крупных православных храмах. Однако на Южном Урале она занимает особое место в Петропавловском храме в городе Коркино. Здесь образ находится уже более полувека, являясь неотъемлемой частью церковной жизни и предметом особого почитания.

История появления этой иконы в храме связана с событиями времён Великой Отечественной войны. Тогда жёны шахтёров, выполняя благотворительную миссию, вязали тёплые вещи и шили церковные облачения для монахов Свято-Успенской Почаевской лавры. В знак благодарности за такую помощь монахи передали прихожанам Петропавловского храма икону «Плат Вероники». С тех пор святыня занимает своё место в левом приделе церкви, служа напоминанием о милосердии и единении во времена испытаний.

Священнослужители подчёркивают, что икона не только привлекает верующих своей необычной визуальной особенностью, но и помогает глубже осмыслить евангельские события. По их словам, образ обладает особой духовной силой и часто становится центром молитвы и поклонения для тех, кто ищет утешения и поддержки.

Сейчас «Моргающий Иисус» стал частью местного культурного наследия, привлекая внимание не только прихожан, но и туристов, интересующихся православной традицией и историей региона.