Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова поделилась рекомендациями по выбору зимних туристических направлений. По ее словам, успешное планирование отдыха требует заблаговременного бронирования, особенно в высокий сезон, когда найти подходящее место размещения всего за неделю до поездки бывает крайне сложно.

Осипова отметила, что зимой интерес к отдыху сохраняется как внутри России, так и за границей. Основной выбор туристов зависит от целей путешествия. Для любителей активного отдыха остаются популярными горнолыжные курорты, где можно насладиться не только катанием, но и отдыхом на свежем воздухе. В то же время многие россияне предпочитают совмещать зимние поездки с оздоровительными программами в санаториях, включая те, что находятся в Подмосковье.

Для тех, кто ищет тепла и солнца в разгар холодов, более привлекательными остаются зарубежные направления. Среди наиболее востребованных эксперт выделила Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Мальдивы, Кубу и Китай. Эти страны предлагают разнообразные программы отдыха — от пляжных курортов до насыщенных экскурсионных маршрутов.

Эксперт также подчеркнула важность раннего планирования поездки. Это особенно актуально для популярных направлений, где высокий спрос приводит к ограниченному выбору и увеличению цен на размещение. Планируя отпуск заранее, туристы могут не только сэкономить, но и обеспечить себе комфортный отдых, соответствующий их ожиданиям.