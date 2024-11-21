Аргентинские палеонтологи из Университета Буэнос-Айреса сделали уникальное открытие в провинции Неукен, обнаружив останки более 300 титанозавров. Возраст находки оценивается в 70 миллионов лет. Площадь раскопок впечатляет — около 15 000 квадратных метров, что делает этот проект одним из крупнейших в истории изучения динозавров.

Как отметил руководитель экспедиции доктор Хуан Гарсия, это открытие является беспрецедентным, так как позволяет изучить социальное поведение древних животных. В одном месте были найдены особи разных возрастов — от молодых до взрослых, что указывает на их стадный образ жизни. Такая находка подтверждает теорию, что титанозавры жили сообща, заботясь друг о друге.

Особый интерес вызывает причина гибели этих животных. Геолог Мария Родригес объясняет, что характер расположения останков и анализ пород свидетельствуют о катастрофическом событии, вероятнее всего вызванном извержением вулкана. Судя по всему, динозавры погибли одновременно, отравившись токсичными вулканическими газами. Это открытие добавляет новые данные о климатических и природных условиях мелового периода.

Среди находок исследователи выделяют хорошо сохранившиеся черепа, что крайне редко встречается среди окаменелостей титанозавров. Эти артефакты помогут ученым лучше изучить анатомические особенности и эволюцию данного вида. Дополнительно были обнаружены окаменелые яйца с эмбрионами, которые предоставляют ценную информацию о размножении и развитии динозавров.

Раскопки в этой области планируется продолжать как минимум три года. Ученые надеются, что результаты исследования помогут не только глубже понять особенности жизни титанозавров, но и пролить свет на причины массовых вымираний и климатических изменений мелового периода.