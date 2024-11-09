В британском городе Лестер во время обычного приема у пациента обнаружили необычного “гостя” в ушном канале, сообщает Mirror. Пациент обратился к врачу с жалобами на ухудшение слуха, и доктор Нил Райтате, проводя процедуру очистки, заметил, что причиной оказался застрявший в серной пробке пшеничный долгоносик.

По словам врача, ушная сера обычно защищает слуховой канал от таких инвазий, но в данном случае сама стала ловушкой для насекомого. После извлечения жука пациент сразу ощутил улучшение слуха, хотя был шокирован присутствием насекомого и выразил опасения по поводу возможного повторения ситуации.

Специалисты подчеркивают: любые необычные ощущения в ушах, будь то странные звуки или дискомфорт, являются поводом немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать возможных осложнений.