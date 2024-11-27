Пиво, часто ассоциируемое с вредными привычками, действительно содержит вещества, которые при умеренном употреблении могут приносить пользу организму. Уролог и андролог Александр Лубенников рассказал о возможном положительном воздействии напитка, уточнив при этом границы его безопасного потребления.

Как отмечает врач, в пиве содержатся витамины группы В и кремний, которые необходимы для здоровья. Кроме того, напиток включает в себя ксантогумол — вещество с антиоксидантными свойствами, защищающее клетки мозга от разрушения. Еще одним плюсом пива является наличие растворимой клетчатки, полезной для микрофлоры кишечника.

Однако, как подчеркнул Лубенников, позитивный эффект полностью зависит от умеренности в употреблении. Для мужчин безопасным считается объем не более 0,65 литра пива с крепостью 4,5%, для женщин — до 0,45 литра. Превышение этих дозировок может не только свести на нет положительные эффекты, но и привести к негативным последствиям для здоровья.

Доктор также предупредил, что пиво противопоказано при ряде заболеваний, включая сахарный диабет, хронические болезни печени, почек и желудка. Особую осторожность следует проявлять людям с глютеновой непереносимостью, так как напиток может усугубить состояние.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что алкоголь, независимо от вида и количества, несет потенциальный вред. Даже небольшие дозы, эквивалентные 10 граммам спирта (например, в стакане пива), могут увеличить риск серьезных заболеваний, таких как рак, инфаркт или инсульт. Поэтому врачи напоминают: безопасность алкоголя условна, и его употребление требует строгого контроля.