Регулярная сексуальная активность оказывает заметное влияние на общее состояние здоровья как мужчин, так и женщин. По мнению уфимского уролога и андролога Ильнура Аглиуллина, недостаток сексуальной жизни может отразиться на физическом и психическом самочувствии. Организм, как он утверждает, «выключает» функции, которые не используются. Это приводит к снижению уровня гормонов и ускоряет старение, приближая климакс.

«Чем реже секс, тем быстрее стареет организм», – предостерегает специалист.

В частности, недостаток сексуальной активности у женщин может провоцировать ухудшение состояния зубов, ногтей, костей и кожи. Также частыми становятся перепады настроения и нарушения сна. У мужчин отсутствие сексуальных контактов снижает частоту и качество эрекции, ускоряет процесс эякуляции, ослабляет ощущения при оргазме и ухудшает показатели спермы.

Аглиуллин подчеркивает, что здоровая сексуальная жизнь помогает замедлить старение.

«Верните себе регулярный секс, и вы продлите свою молодость», – заключает врач.

Ранее он также рекомендовал для улучшения потенции включить в рацион продукты, такие как помидоры, морковь и брокколи, а также гранатовый сок и зеленый чай.