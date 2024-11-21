Уролог-андролог Ильнур Аглиуллин из Уфы рассказал о ключевых факторах, которые могут способствовать развитию эректильной дисфункции у мужчин. В интервью изданию UfaTime.ru врач отметил, что проблема затрагивает почти половину мужчин в возрасте от 40 до 70 лет.

Среди основных причин выделяются заболевания сосудистой системы. Атеросклероз, гипертензия, инфаркт миокарда, а также избыточный уровень холестерина и ожирение оказывают серьезное влияние на состояние здоровья. Важным звеном является метаболический синдром, который включает в себя повышенное давление, избыточный уровень инсулина, холестерина и жировые отложения в области живота.

Не менее значимую роль играют системные заболевания, такие как сахарный диабет, цирроз печени, почечная недостаточность и онкология. Неврологические расстройства, включая эпилепсию, инсульт и рассеянный склероз, также оказывают влияние. Болезнь Паркинсона, гормональные сбои (например, гипотиреоз и снижение уровня тестостерона), а также редкие состояния, такие как болезнь Пейрони или приапизм, становятся дополнительными рисками.

Кроме того, курение, употребление алкоголя и наркотиков оказывают разрушительное воздействие на мужское здоровье. Особую опасность представляют травмы и хирургические вмешательства в области таза и позвоночника, которые могут нарушить функциональность репродуктивной системы.

Врач подчеркнул, что профилактика и своевременное лечение заболеваний, а также отказ от вредных привычек играют ключевую роль в сохранении мужского здоровья. Особое внимание мужчинам стоит уделять своему образу жизни и регулярным медицинским обследованиям.