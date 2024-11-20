Поддержание мужского здоровья напрямую связано с правильным питанием, отказом от вредных привычек и физической активностью. Об этом рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко в интервью «Газете.Ru». Специалист акцентировал внимание на продуктах, которые могут нанести вред мужскому организму, и дал рекомендации по их замене.

По его словам, одним из самых вредных продуктов для мужчин является фастфуд. Такие блюда содержат большое количество жиров, сахара, соли и трансжиров, что повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и воспалительных процессов, включая простатит.

Переработанные мясные продукты, такие как сосиски, колбасы и бекон, тоже не безопасны. В них содержатся соль, жиры, консерванты и канцерогены, что увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, включая рак простаты. Уролог отметил, что лучше заменить эти продукты на натуральное мясо или рыбу, приготовленные дома.

Сахар и рафинированные углеводы, содержащиеся в сладостях, белом хлебе и газированных напитках, могут провоцировать инсулинорезистентность, ожирение и другие метаболические нарушения. Специалист советует ограничить их употребление и выбирать альтернативные источники энергии, например, фрукты и сложные углеводы.

Особое внимание Моисеенко уделил вреду алкоголя. Регулярное употребление спиртного снижает качество спермы, способствует развитию импотенции и повышает риск возникновения простатита и онкологических заболеваний. Уролог рекомендует свести употребление алкоголя к минимуму или вовсе исключить его из жизни.

Чрезмерное потребление соли также нежелательно, так как оно может спровоцировать повышение артериального давления и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А трансжиры, которые часто встречаются в маргарине, выпечке и фастфуде, приводят не только к проблемам с сердцем, но и к набору лишнего веса.

Моисеенко подчеркнул, что натуральные продукты без химических добавок — лучший выбор для сохранения здоровья. Он также напомнил о необходимости регулярных медицинских осмотров, физической активности и отказа от вредных привычек. Болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить, подчеркнул врач.

Сбалансированный рацион, включающий свежие овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу, является залогом сохранения репродуктивного здоровья и профилактикой множества заболеваний.