Уфимский врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал о продуктах, которые могут существенно снизить уровень тестостерона у мужчин, негативно влияя на половое влечение и общее состояние здоровья. Об этом сообщает портал UfaTime.ru.

Среди продуктов, оказывающих отрицательное влияние на уровень мужского гормона, специалист выделил несколько категорий. В первую очередь он отметил избыточное потребление соли. Соленые продукты, особенно консервированные, не только повышают давление и способствуют образованию тромбов, но и снижают концентрацию тестостерона. Подобный эффект вызывает и сахар, который из-за влияния на выработку инсулина приводит к накоплению жира и снижению уровня гормона.

Не обошёл врач стороной и популярное среди мужчин пиво. Этот напиток содержит фитоэстрогены — вещества, схожие с женскими гормонами. Они не только снижают половое влечение, но и способствуют развитию висцерального ожирения, откладывая жир в области живота.

Кофеин также попал в список нежелательных продуктов, но только в больших дозах. Он способствует уменьшению уровня свободного тестостерона в организме. Влияние на гормональный фон оказывают и соевые продукты, содержащие фитоэстрогены, которые подавляют выработку тестостерона.

Отдельное внимание врач уделил таким продуктам, как жирная пища с высоким содержанием холестерина, белый дрожжевой хлеб, а также различные копчености и чипсы. Последние, помимо усилителей вкуса вроде глутамата натрия, наносят вред нервной системе и могут вызвать эректильную дисфункцию при регулярном употреблении.

Для поддержания здорового уровня тестостерона Аглиуллин рекомендует умеренное потребление вышеупомянутых продуктов и сбалансированное питание. Это поможет избежать негативных последствий, сохранить здоровье и поддерживать нормальное половое влечение.