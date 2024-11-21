Компания Universal Studios выпустила тизер к предстоящей игровой адаптации культовой анимационной франшизы «Как приручить дракона». Фильм, премьера которого запланирована на 2025 год, станет первой попыткой перенести популярную историю о дружбе человека и дракона в формат игрового кино. Режиссёром проекта выступил Дин ДеБлуа, создатель оригинальной мультипликационной версии.

В тизере зрителям представлен мрачный мир, где люди и драконы ведут долгую и ожесточённую войну. Главный герой, юный Иккинг, сын вождя Стоика Обширного, находится под давлением ожиданий своего народа. Однако, вместо того чтобы стать бесстрашным воином, он сталкивается с неожиданным выбором. В лесу Иккинг находит раненого и связанного дракона Ночную Фурию, что становится началом необычной дружбы, способной изменить устоявшийся порядок.

На главные роли в фильме были приглашены молодые и перспективные актёры. Иккинга сыграл Мэйсон Темз, а его подругу Астрид — Нико Паркер. Вождь Стоик, мужественный и строгий отец главного героя, воплощён Джерардом Батлером, хорошо известным зрителям по ролям в исторических драмах и боевиках.

Universal Studios обещает зрителям не только эмоциональную историю, но и впечатляющее визуальное воплощение. Особое внимание уделено созданию драконов, которые должны передать магию оригинальной анимации. Технологии компьютерной графики позволят максимально детализировать их образы, сохранив дух и стиль оригинала.

Фильм уже вызывает большой интерес как у поклонников мультфильмов, так и у широкой аудитории. Сценарий обещает сохранить ключевые элементы сюжета, которые сделали оригинальную трилогию столь популярной, при этом добавив новые детали и глубину в характеры героев.

Премьера игрового «Как приручить дракона» станет одним из главных событий 2025 года. Universal Studios рассчитывает, что фильм привлечёт в кинотеатры как преданных фанатов, так и тех, кто только начинает знакомство с этой увлекательной историей.