Сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК), бывший военкомат, рассказал о своей роли в мобилизации и объяснил, почему предпочитает активно участвовать в отлове призывников, а не скрываться от военной службы. В интервью британскому изданию Telegraph Артем заявил, что для него работа в ТЦК стала обычной профессией, в которой он научился контролировать свои эмоции.

«Сейчас я воспринимаю это просто как работу. У меня всегда есть один аргумент: либо они, либо я», — сказал он, добавив, что считает свою службу более предпочтительной, чем уход от мобилизации.

По его словам, на первых порах его подход был более лояльным, и он не останавливал тех, кто казался ему «явно слабыми». Однако с течением времени ситуация изменилась, и сейчас он проверяет почти каждого.

Артем рассказал, что сотрудники ТЦК работают в разных местах, включая крупные транспортные узлы, рынки, парки, пляжи и кафе, а также рядом с заводами и предприятиями, где трудятся в основном мужчины. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить регулярный призыв, особенно в районах, где мобилизация сталкивается с большими трудностями. Работники ТЦК дежурят на ключевых точках, где их задача — оперативно обнаруживать уклонистов.

Кроме того, Артем попросил не раскрывать точное местоположение города, где он работает, поскольку опасается возможных последствий и расправы. Этот факт подчеркивает напряженность ситуации в стране, где любые высказывания, связанные с мобилизацией, могут вызвать резкую реакцию.