В условиях постоянного использования компьютеров и смартфонов россиянам напомнили, как сохранить здоровье глаз. Специалисты поликлиники №43 Уфы предложили четыре простых совета, которые помогут избежать проблем со зрением.

Первое и самое важное регулярные визиты к окулисту. Врачи подчеркивают, что своевременные осмотры помогут выявить начальные признаки заболеваний глаз и предотвратить их развитие. Еще один важный совет защита от солнечных лучей. Врачи рекомендуют носить солнцезащитные очки, особенно в яркую погоду. Такие очки защищают от ультрафиолета и помогают избежать нежелательных последствий для зрения.

Третий шаг к здоровым глазам отказ от курения и сбалансированное питание. Врачи советуют добавить в рацион антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют здоровье глаз. Правильное питание способно снизить риск возрастных заболеваний зрения.

Наконец, специалисты напоминают о важности контроля за уровнем сахара в крови, артериальным давлением и уровнем холестерина. Эти показатели напрямую влияют на состояние сосудов глаз и могут значительно ухудшить зрение, если их не держать в норме.