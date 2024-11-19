19 ноября Минобороны России подтвердило, что шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, поставленных США, были выпущены по объекту в Брянской области.

Пять из этих ракет удалось сбить с помощью систем С-400 и “Панцирь”, однако фрагменты одной из них вызвали пожар на технической территории военного объекта. К счастью, жертв и серьезных разрушений удалось избежать. Украинская сторона пока не подтвердила данные о применении ATACMS, заявив, что не обладает подобной информацией.

Полковник запаса Сергей Хатылев, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил важность взвешенного подхода и призвал не спешить с радикальными мерами, такими как немедленное приведение ядерных сил в готовность или нанесение удара по странам, участвующим в эскалации.

“Мы должны действовать продуманно, опираясь на дипломатические каналы и анализируя ситуацию”, — подчеркнул Хатылев.

Возможный ответ России

Сергей Хатылев подчеркивает, что важнейшим шагом для России является понимание текущей обстановки и использование дипломатических каналов, таких как Министерство иностранных дел и спецслужбы, чтобы донести свою позицию до Запада.

По мнению эксперта, действия Украины и стран Запада направлены на провокацию России, чтобы затем оправдать дальнейшую эскалацию и, возможно, ввод войск НАТО на территорию Украины.

Полковник уверен, что Россия должна ответить на эту атаку, но не эмоционально, а стратегически. Один из возможных вариантов — усиление воздушных ударов по украинской инфраструктуре. Хатылев указывает на необходимость атак на ключевые объекты, такие как командные пункты, мосты и транспортные тоннели, которые обеспечивают логистические цепочки между Украиной и странами НАТО. По его словам, такой ответ должен быть заметно мощнее, чем предыдущие удары, чтобы оппоненты почувствовали последствия своих провокаций.

Поставки вооружений третьим сторонам

Кроме того, Хатылев допускает, что Россия может пойти на ответные меры через поддержку союзников в других регионах мира. Одним из таких шагов может стать поставка ракет хуситам в Йемене.

Это может существенно осложнить положение США, которые концентрируются на противостоянии с Китаем. Подобные действия станут для Вашингтона неприятным и непредсказуемым ответом, который они будут вынуждены учитывать в своих стратегических планах.

Ядерное сдерживание и угрозы со стороны Запада

Владимир Путин ранее утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, где четко прописано, что любое нападение на Россию с использованием неядерных сил, но при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение.

При этом ядерный ответ возможен и в случае угрозы суверенитету страны, даже если атака проводится обычными вооружениями. Тем не менее, как подчеркивает Хатылев, ядерный удар — это крайняя мера, которую нельзя применять импульсивно, не разобравшись в ситуации.

Риски эскалации и необходимость сдержанности

Глава МИД России Сергей Лавров назвал атаку на Брянскую область “сигналом о желании Запада к эскалации“.

В условиях нарастающего давления и увеличения рисков конфликта мирового масштаба важно сохранять хладнокровие и принимать меры, которые, с одной стороны, будут демонстрировать решимость России, а с другой — не дадут повода для начала открытого противостояния с НАТО.

Таким образом, ответ России на применение ATACMS может быть многоуровневым: от ужесточения военных ударов по объектам инфраструктуры Украины до поддержки третьих стран в других регионах мира. Но важнейшим остается взвешенный подход, чтобы не дать противникам повода для дальнейшей эскалации конфликта.