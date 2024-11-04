Исследователи из Университета Джонса Хопкинса недавно заново изучили окаменелость древней гигантской хищной птицы, найденную в пустыне Татакоа в Колумбии. Эта кость, относящаяся к периоду около 12 миллионов лет назад, пролежала более двадцати лет до того, как её значимость была оценена учёными. Исследование показало, что птица, которой принадлежала эта нога, была на 5-20% больше своих ближайших известных родственников.

Размеры таких птиц колебались от 1 до 3 метров, и, несмотря на отсутствие способности к полёту, они были активными хищниками. Их мощные ноги позволяли быстро бегать и охотиться на других животных. Современный аналог этих птиц сериема, высокая стройная птица, обитающая в Южной Америке, которая, однако, не превышает в росте одного метра.

Кость была найдена ещё около двадцати лет назад куратором музея Ла Торменте, Сезаром Аугусто Пердомо. Однако только в 2023 году она была детально изучена и идентифицирована как останки древней плотоядной птицы. В начале 2024 года с помощью портативного сканера была создана трёхмерная модель находки, что позволило увидеть некоторые удивительные детали. На кости были обнаружены глубокие царапины и следы зубов, оставленные вымершим кайманом Пуруссауром, рептилией, длиной до 9 метров. Учитывая характер повреждений, учёные предполагают, что эта птица могла стать жертвой нападения древнего хищного каймана, что, возможно, привело к её гибели.

Миллионы лет назад пустыня Татакоа выглядела совсем иначе. Она была зелёной и насыщенной жизнью, с извилистыми реками, в которых водились разнообразные животные. Здесь обитали приматы, копытные млекопитающие, гигантские ленивцы и броненосцы, по размерам сравнимые с автомобилями. Эта уникальная находка позволяет нам глубже понять, как выглядел мир, существовавший задолго до появления человека.