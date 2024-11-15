Учёные смогли восстановить облик древнего подростка, известного как «золотой мальчик». Эта мумия, обнаруженная в Верхнем Египте, проливает свет на загадки прошлого. Благодаря исследованиям и новым технологиям удалось создать реконструкцию его лица, которая поражает своей детализацией.

Раскрытие тайны мумии

Мумия, датируемая эпохой Птолемеев (305–30 годы до н. э.), была найдена в Эдфу и привлекла внимание учёных своим богатым захоронением. Юноша был погребён с золотой маской и 49 амулетами, размещёнными вокруг тела. Амулеты выполняли различные функции: одни обеспечивали защиту, другие – помощь в загробной жизни. Среди них были изделия из золота, полудрагоценных камней и обожжённой глины.

Особое внимание уделили амулету во рту, предназначенному для способности говорить в ином мире, и амулету рядом с пенисом, который, как считалось, оберегал место бальзамирования. Внутренние органы подростка, за исключением сердца и мозга, были заменены смолой и льняными мешочками.

Технологии воссоздания лица

Реконструкцию лица выполнил судебно-медицинский эксперт Сисеро Мораес. Используя данные компьютерной томографии 2023 года, он смог детально восстановить череп и создать образ подростка. Для этого применялись методы анатомической деформации и статистических прогнозов. Итогом работы стали два варианта: монохромный образ с закрытыми глазами и цветная версия, отражающая средиземноморскую внешность.

По словам Мораеса, лицо юноши оказалось приятным и излучающим невинность. Учёный подчеркнул, что реконструкция обладает высокой степенью достоверности, хотя в мелочах могут быть различия. Подобные методы ранее использовались для идентификации жертв преступлений.

Результаты исследования

Возраст «золотого мальчика» на момент смерти составлял 14–15 лет. Причина его ухода из жизни осталась неизвестной: травм или следов болезни не обнаружено. Роскошное захоронение свидетельствует о высоком социальном статусе подростка.

Останки хранятся в Египетском музее в Каире с 1916 года. Учёные продолжают изучение, чтобы раскрыть больше деталей о жизни и культуре того времени.