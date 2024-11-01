Британский генетик Джонджо Макфадден выдвинул гипотезу, что электромагнетизм в человеческом мозге может быть основой нашего самосознания и личности. В отличие от прежних представмлений, что эти поля являются просто побочным продуктом работы мозга, Макфадден видит в них ключевой элемент, формирующий наше “я”.

Свои идеи ученый изложил в статье, опубликованной журналом Oxford University Press. Он утверждает, что электромагнитные поля мозга содержат данные о наших мыслях и эмоциях. Они синтезируют разрозненную информацию, создавая единое восприятие реальности, передает портал “Медиапоток”.

По мнению Макфаддена, электромагнитное поле мозга вполне может быть тем, что люди издревле называют «душой». Более того, он выдвигает идею, что это поле не исчезает бесследно после смерти человека, а, возможно, переходит в некое общее хранилище.

Профессор также сравнивает работу мозга с искусственным интеллектом. ИИ, несмотря на способность мгновенно решать задачи, не порождает электромагнитные поля, а значит, по мнению Макфаддена, не способен к самостоятельному мышлению.

Эта теория может стать важным шагом к объединению научного и духовного понимания сознания и души, предлагая объяснение, которое удовлетворит как скептиков, так и сторонников духовных практик.