Американские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, насколько опасно для сердца проводить много времени в сидячем положении. Даже регулярные занятия спортом не компенсируют вред, который наносит длительное отсутствие движения.

Анализ данных почти 90 000 жителей Великобритании показал тревожные результаты. В среднем участники проводили около 9,4 часов в день в состоянии минимальной физической активности – сидя, лежа или полулежа. Наблюдение за их здоровьем длилось восемь лет. Оказалось, что у людей, проводящих в такой позе более 10,6 часов ежедневно, риск смертельных заболеваний сердца, включая инфаркты, инсульты и сердечную недостаточность, значительно выше.

Важно, что даже соблюдение рекомендованных норм физической активности, таких как 150 минут упражнений средней или высокой интенсивности в неделю, не помогало устранить негативное влияние длительного сидения.

Исследование также выявило механизмы, которые объясняют эти риски. Длительное неподвижное положение замедляет кровоток, что способствует накоплению жирных кислот в сосудах. Организм теряет способность эффективно перерабатывать жиры: выработка фермента липопротеинлипазы, ответственного за их расщепление, сокращается почти на 90%.

Чтобы снизить угрозу для сердца, специалисты советуют регулярно прерывать периоды сидения. Вставать, двигаться и делать простые физические упражнения рекомендуется каждые 30 минут. Даже такие небольшие усилия могут существенно снизить опасные последствия малоподвижного образа жизни.