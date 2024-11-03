Учёные выявили белок, который может способствовать передаче артеривирусов от животных к человеку. Эти вирусы, поражающие свиней, лошадей и приматов, до сих пор не были обнаружены у людей. Однако результаты последних исследований вызывают опасения: артеривирусы способны адаптироваться, перемещаясь от одного хозяина к другому, и, как выяснилось, используют белок рецептора FcRn, чтобы проникать в клетки организма.

Во время лабораторных тестов учёные блокировали этот рецептор с помощью моноклонального антитела, что эффективно предотвращало инфицирование клеток. Это открытие даёт надежду на разработку потенциальных методов лечения подобных инфекций.

Как поясняет один из авторов исследования, Коди Уоррен из Университета штата Огайо, у людей отсутствует иммунная защита против артеривирусов. В случае передачи эти вирусы могут представлять значительную опасность для здоровья человека.

Результаты данной работы дают старт новым профилактическим стратегиям, которые помогут защитить людей от потенциальной угрозы.