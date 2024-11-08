Процесс старения мозга происходит постепенно, но его темпы зависят от генетических факторов и образа жизни, утверждают ученые. Их исследование, опубликованное в журнале *Genomic Psychiatry*, рассмотрело, как на когнитивное здоровье влияют физическая активность, отказ от курения, знание иностранных языков и умение играть на музыкальных инструментах, сообщает CNN.

Исследователи выделяют физическую и умственную активность, нормальный уровень давления и холестерина, отказ от курения и наличие интеллектуальных навыков как ключевые факторы, замедляющие старение мозга. Один из авторов работы, директор когортных исследований в Эдинбургском университете Саймон Кокс, пояснил: каждый из этих факторов незначительно влияет на когнитивное старение, но вместе они дают заметный эффект.

Результаты анализа показывают, что привычки и условия жизни в совокупности могут на 20% уменьшить риск ухудшения когнитивных функций у людей в возрасте от 70 до 82 лет. Исследование включало две группы участников из Шотландии, родившихся в 1921 и 1936 годах, которые проходили когнитивные тесты в 11 лет, а затем снова в 70, 80 и 90 лет, когда оценивались их когнитивные способности и физическая форма.

В рамках исследования ученые определили, что старение мозга происходит в два ключевых этапа — примерно в 44 и 60 лет. Впервые проведя МРТ участникам в 73 года, Кокс отметил значительные различия между сканированиями. У одних пожилых людей мозг оставался практически в идеальном состоянии, тогда как у других наблюдались повреждения белого вещества и признаки когнитивного старения.

Белое вещество формирует связи между клетками мозга и нервной системой, а его повреждение может замедлить обработку информации. Это исследование показывает, что старение мозга в возрасте 73 лет не является неизбежным. Ученые стремятся понять, как продлить когнитивное здоровье и что помогает «счастливчикам» сохранять мозг нетронутым возрастом.

Особую группу пожилых людей с острой памятью и когнитивными способностями, сопоставимыми с младшими поколениями, называют «когнитивными суперстарейшинами» (cognitive super agers). Ученые напоминают, что процесс старения мозга у каждого человека протекает по-разному и зависит от множества факторов.