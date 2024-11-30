Ученые из Northumbria University обнаружили, что употребление концентрата кислой вишни может быть полезным для снижения артериального давления. Исследования показали, что натуральные растительные соединения, содержащиеся в вишне, обладают выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает этот продукт эффективным в борьбе с гипертонией.

В рамках эксперимента специалисты изучили воздействие концентрата вишни сорта «монморанси» на мужчин с ранней стадией гипертонии. Участники исследования принимали вишневый напиток, и результаты показали снижение артериального давления на 7 мм рт. ст. Этот эффект оказался сопоставим с воздействием некоторых медицинских препаратов, таких как бета-блокаторы и диуретики, которые традиционно назначают для лечения гипертонии.

Кроме того, ученые отметили, что регулярное употребление кислой вишни может оказывать и другие положительные эффекты. Например, она улучшает качество сна, облегчает симптомы подагры и способствует общему укреплению сердечно-сосудистой системы.

На важность здорового сна как фактора профилактики сердечно-сосудистых заболеваний также указал кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, нерегулярный график сна перегружает организм и значительно увеличивает риск инфарктов и других опасных состояний.

Поддержать нормальный режим сна, как утверждает психолог и эксперт по сну Александра Стрейнер, могут помочь продукты, содержащие триптофан. Среди них индейка, стакан теплого молока, тыквенные семечки и ромашковый чай. Триптофан способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих циклы сна и бодрствования.

Таким образом, исследования подчеркивают, что поддержание здорового образа жизни, включающего правильное питание, качественный сон и использование натуральных продуктов, таких как кислая вишня, может стать мощным инструментом в борьбе с гипертонией и другими заболеваниями.