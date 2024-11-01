Исследователи из Синьцзянского педагогического университета предложили новый подход для борьбы с алкоголизмом, который не только помогает физически, но и положительно воздействует на психическое здоровье. В своем исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые обнаружили, что регулярные занятия спортом могут сократить употребление алкоголя у людей с зависимостью, помогая им справляться с психологическими и физическими трудностями.

Результаты показали, что физическая активность не только способствует снижению тяги к спиртному, но и помогает уменьшить тревогу, депрессию и стресс — частых спутников алкогольной зависимости. Эксперты объясняют это тем, что физические упражнения стимулируют выработку бета-эндорфинов, гормонов, которые вызывают чувство удовлетворения и эйфории. Это ощущение, известное как «эйфория бегуна», позволяет человеку почувствовать расслабление и улучшение настроения без алкоголя, предлагая естественную альтернативу.

Кроме того, физическая активность оказывает положительное воздействие на клеточном уровне, смягчая вредные последствия этанола. Ученые отмечают, что регулярные тренировки могут способствовать улучшению когнитивных способностей и повышению самооценки, что особенно важно для людей, преодолевающих зависимость. Активный образ жизни помогает укрепить уверенность в себе и чувство контроля, снижая психологическую привязанность к алкоголю и преодолевая беспомощность.

Таким образом, исследователи подчеркивают, что спорт — это не только средство для укрепления физического здоровья, но и мощный инструмент в борьбе с зависимостью. Они надеются, что их результаты вдохновят специалистов на включение физической активности в комплексную терапию для лечения алкоголизма, чтобы помочь пациентам обрести уверенность и улучшить качество жизни.