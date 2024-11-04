Австралийские ученые подтвердили: для похудения не столько важен состав пищи, сколько время ее приема. В Университете Бонда провели анализ 29 клинических исследований, в рамках которых рассматривали три подхода: сокращение временного интервала для приема пищи, уменьшение числа приемов пищи и увеличение количества калорий, потребляемых утром. Все три стратегии показали свою эффективность в снижении веса, фокусируясь на изменении режима питания, а не диетическом составе, передает портал “Рязань Онлайн” со ссылкой на Newsweek.

Интервальное голодание

Один из методов, ставший популярным среди тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, — это ограничение времени приема пищи, или прерывистое голодание. В рамках этого подхода человек может есть только в определенное время суток, например, в течение восьми часов, оставляя остальные 16 для голодания. Такой режим помогает организму использовать собственные ресурсы, включая жировые запасы, и запускает кетоз — процесс, когда энергия берется из жиров вместо углеводов.

Ужин отдай врагу

На самом деле речь идет не только об ужине. Вторая предложенная учеными стратегия предполагает уменьшение количества приемов пищи или отказ от некоторых из них. Нужно это для того, чтобы опять же дать организму возможность использовать накопленные жировые запасы. Для этой цели время между приемами пищи увеличивается.

Сытный завтрак

Третий способ — увеличение утреннего потребления калорий, что связано с особенностями пищеварения: именно утром наш организм эффективнее всего перерабатывает пищу и использует ее в качестве источника энергии, а не откладывает в запас.

Рассмотрев данные 2485 участников, исследователи пришли к выводу, что все три способа дают результаты, но сокращение числа приемов пищи в день оказалось наиболее действенным методом для похудения. Потребление большого количества калорий утром тоже показало высокую эффективность, а вот ограничение по времени для приема пищи оказалось чуть менее результативным.

Для более детального анализа ученые включили в исследование 17 работ по ограничению времени питания, 8 по частоте приемов пищи и 4 по утреннему потреблению калорий. Несмотря на положительные результаты, исследователи призывают к дополнительным испытаниям, так как некоторые из рассмотренных работ содержат непоследовательности. Специалисты подчеркивают, что необходимы масштабные и долгосрочные исследования, которые помогут выявить истинную эффективность этих методов.