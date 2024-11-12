Исследование шведских ученых вызвало волну обсуждений, поставив под вопрос привычные представления о пользе коровьего молока. В статье британского издания The Sun эксперты предупредили о рисках, связанных с избыточным потреблением этого продукта, особенно для здоровья сердца. Исследователи утверждают, что высокое содержание лактозы, долго считавшееся ценным для организма, в больших объемах может обернуться опасностью для сердечно-сосудистой системы.

Карл Михаэльссон, один из авторов исследования, отметил, что ежедневное употребление более 300 миллилитров молока связано с повышенным риском возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Особенно уязвимы женщины, поскольку их организм усваивает лактозу медленнее, чем мужской. Согласно данным, вероятность развития сердечных заболеваний у людей, потребляющих 600 миллилитров молока в день, возрастает на 12%, а при 800 миллилитрах риск увеличивается до 21%.

Ученые подчеркивают, что эта информация требует вдумчивого отношения к употреблению молока, особенно для тех, у кого уже имеются проблемы с сердцем. Они не призывают к полному отказу от молочных продуктов, которые остаются ценным источником белков, кальция и витаминов. Однако советуют ограничивать их количество, особенно людям в зрелом возрасте, когда сердечно-сосудистая система становится более чувствительной.

Как альтернативу, специалисты предлагают обратить внимание на другие источники кальция — зеленые овощи, орехи и соевые продукты. Эти продукты также способствуют укреплению костей, не оказывая такого влияния на сердечно-сосудистую систему, что может стать здоровой заменой молоку для тех, кто хочет снизить нагрузку на сердце.