Регулярное употребление бекона может негативно сказаться на здоровье и повысить риск возникновения ряда серьезных заболеваний, таких как рак толстой кишки, поджелудочной железы, желудка и пищевода. Об этом сообщает Pronews.gr со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Диетологи объясняют: сочная текстура бекона достигается благодаря высокому содержанию жиров. В одной порции бекона содержится примерно 50% мононенасыщенных жиров, 40% насыщенных и 10% полиненасыщенных жиров. Если полиненасыщенные жиры, присутствующие также в рыбе, полезны для сердца и помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, то насыщенные жиры, содержащиеся в беконе в значительных количествах, могут быть вредны при частом употреблении.

Помимо этого, обработанное мясо, включая бекон, нарушает баланс кишечной микрофлоры, создавая условия для роста вредных бактерий, что может спровоцировать воспаление. Как подчеркнула диетолог Триста Бест, бекон богат натрием, который способствует повышению давления, что особенно опасно для людей с гипертонией.

Тем не менее, специалист считает, что иногда можно позволить себе небольшой кусочек бекона, особенно если внимательно выбирать продукт без вредных консервантов. Бекон также является источником белка, необходимого организму, однако насыщенные жиры в его составе делают необходимым ограничение этого продукта в рационе.