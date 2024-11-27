Итальянские ученые обнародовали результаты исследования, посвященного профилактике деменции, от которой сегодня страдают около 50 миллионов человек по всему миру. По прогнозам, к 2050 году это число может утроиться. Однако исследователи утверждают, что до 40% случаев слабоумия можно предотвратить, внеся изменения в образ жизни.

Эксперты выделили семь ключевых факторов риска, которые поддаются коррекции. Среди них высокое кровяное давление, низкая физическая активность, ожирение, диабет, курение, чрезмерное употребление алкоголя и социальная изоляция. Эти аспекты оказывают значительное влияние на развитие когнитивных нарушений, но их контроль может существенно снизить риски, передает “МК”

Например, управление артериальным давлением позволяет уменьшить вероятность развития деменции на 6,3%. Добиться этого можно с помощью сбалансированного питания, физической активности и, при необходимости, медикаментов. Гиподинамия также входит в число значимых факторов: регулярные физические нагрузки — минимум 150 минут в неделю — уменьшают риск на 5,9%. Важную роль играет и социальная активность. Одинокие пожилые люди подвержены деменции на 4,4% больше, чем те, кто регулярно общается с семьей и друзьями.

Образование в молодости и постоянные умственные тренировки в зрелом возрасте, такие как чтение, разгадывание кроссвордов или изучение новых языков, помогают снизить вероятность когнитивных нарушений на 5%. Но это не все. Исследователи также обращают внимание на необходимость борьбы с депрессией, которая увеличивает риск деменции на 4,5%.

Курение и злоупотребление алкоголем оказались в списке наиболее вредных привычек. Никотин ухудшает кровообращение мозга, а алкоголь вызывает прямое повреждение нейронов, что способствует развитию слабоумия. Избавление от этих привычек может значительно улучшить прогноз.

Особое внимание ученые уделяют питанию. Средиземноморская диета, богатая овощами, зеленью и рыбой, при минимизации потребления насыщенных жиров, оказывает положительное влияние на здоровье мозга. Кроме того, физическая активность, как и «фитнес для мозга» — новый тренд, включающий ментальные упражнения, такие как игры, танцы и участие в культурных мероприятиях, — помогает поддерживать когнитивные функции на высоком уровне.

Ученые подчеркивают, что профилактика деменции не требует значительных затрат. Регулярные консультации с врачами, контроль хронических заболеваний, таких как диабет или гипертония, и создание условий для активной социальной жизни могут замедлить или предотвратить развитие заболевания.